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В Севастополе высадился "молодежный десант"

12:06
  • среда
  • 17 марта 2021

Волонтеры помогают ветеранам

В Севастополе волонтёры из студенческих отрядов помогают людям старшего поколения, приводят в порядок общественные территории. Особое внимание уделяют братским захоронениям.
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Очистить плитку от сухостоя и листвы, собрать мусор, подмести лестницу к мемориалу - на северной стороне Севастополя высадился "Молодежный десант". Волонтеры проводят большой субботник у памятных мест.

Ветераны, правда, от помощи чаще всего отказываются. Люди старой закалки, скромные и неприхотливые, разве что попросят братские захоронения навестить и отдать дань уважения тем, кто не вернулся с фронта.

"Немцы использовали наши доты номер один и номер два. А также 10-ю батарею, которая наверху была, и здесь были противотанковые рвы. И немцы использовали эти доты уже против наших войск. Наши войска были остановлены, погибло очень много человек", - рассказал председатель совета ветеранов поселка Кача Анатолий Станкевич.

Здесь каждый холм, скала, выступ – целая история про стойкость и мужество советских воинов. В 1941 году Севастополь обороняли наспех сформированные части. Одними из первых в бой с врагом вступили курсанты училища береговой обороны. С оружием и боеприпасами на плечах за ночь они совершили 35-километровый пеший переход, заняли позиции под Бахчисараем и не позволили противнику с ходу ворваться в город. А затем до последнего патрона защищали стратегическую высоту на Мекензиевых горах. Тяжелые бои шли и под Орловкой. Здесь в первые дни штурма Севастополя немцы сосредоточили основные моторизованные части.

В укреплениях располагались 45 и 75-миллиметровые корабельные орудия. Здесь на дальних рубежах обороны Севастополя, во время первого и второго штурма города эти долговременные огневые точки сдерживали танковые атаки. По сути, остановив прорыв немецких войск в Качинскую долину.

Для многих участие в таких студенческих акциях еще и личная история. Владислава Лысенко родилась в Балаклаве. Все детство провела в доме, который после Победы построил ее прадед – защитник Севастополя.

"Он сам из Воронежа и за всю свою жизнь он пережил 4 войны. И служил на "Катюше". И, слава Богу, он вернулся домой и построил дом в Балаклаве – это как семейное место, мы все там собираемся на 9 мая", - рассказала Владислава Лысенко.

Изначально акция называлась "Снежный десант". Она появилась на Алтае более 50 лет назад. Студенты на лыжах добирались в удаленные уголки края, чтобы помочь пожилым людям. Сегодня это уже всероссийское движение. Единственное отличие в Севастополе – отсутствие снега, поэтому акцию здесь переименовали в "молодежную".

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр".

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Волонтеры "молодежный десант"
Волонтеры "молодежный десант"
Волонтеры "молодежный десант"
Волонтеры "молодежный десант"
Волонтеры "молодежный десант"
Волонтеры "молодежный десант"
Волонтеры "молодежный десант"
Волонтеры "молодежный десант"
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