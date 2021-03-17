В Москве арестовали главу "ФСБ"

Он подозревается в мошенничестве с уголовным делом

В Москве арестован президент коммерческой организации "Фонд содействия безопасности" (ООО ФСБ) Андрей Першин. Он обвиняется в покушении на мошенничестве в особо крупном размере.

О задержании главы компании "ФСБ" сообщает "Коммерсантъ". По данным издания, Першин – в прошлом сотрудник госбезопасности – пытался получить от генерального директора одной из компаний Сергея Мелина 24 миллиона рублей в обмен на помощь в решении проблем, возникших из-за якобы существующего уголовного преследования в отношении бизнесмена. Першин убедил его в том, что полиция намерена передать материалы проверки в следственные органы Балашихи для возбуждения уголовного дела по факту мошенничества с земельными участками и их хищения.

После этого Мелин обратился в Федеральную службу безопасности (ФСБ). Под контролем оперативников он передал главе "ФСБ" первый транш в размере 100 тысяч рублей. В ходе спецоперации Першин был задержан.

Следствие уверено, что в преступлении участвовала целая организованная группа, состав который до конца не установлен. Сам Андрей Першин свою вину отрицает и утверждает, что действовал в рамках закона.

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