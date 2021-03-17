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Стала известна судьба напугавшего жителей Нижневартовска медведя

12:04
  • среда
  • 17 марта 2021

Его не будут убивать

Необычную спецоперацию развернули в среду утром в Нижневартовске - там всеми силами пытались поймать медведя. Он бегал по улицам, гонялся за прохожими и держал в страхе весь город. Выяснилось, что зверь не дикий, у него нашёлся хозяин. Откуда и как хищник организовал побег?
Медведь заставил побегать жителя Нижневартовска. Видео

Сообщения о гуляющем по улицам медведе стали появляться около восьми утра. Жители Нижневартовска выкладывают в сеть видеозаписи, а на место, где видели зверя, уже спешат сотрудники полиции. Сам хозяин тайги ведёт себя непредсказуемо: сначала спокойно бредёт вдоль дороги и без страха подходит к прохожим. А потом неожиданно нападает – то ли хочет поиграть, то ли, напротив, проявляет агрессию.

Проезжающие мимо водители сигналят – пытаются отпугнуть зверя. Но животное бросается через дорогу. И эта попытка чуть не стоит ему жизни. Все участники этого ДТП отделались лёгким испугом. Медведь уходит с дороги, сопровождаемый лаем местных собак – приблизиться к хищнику ни одна из них не решается. Полиция, спасатели, сотрудники Росгвардии и Охотнадзора находят зверя уже на территории одного из предприятий. По словам городской пресс-службы, туда же приезжает и хозяин животного. Как сообщается, даёт разрешение на отстрел. Но комментировать произошедшее отказывается наотрез.

Как уже стало известно, медведь сбежал из вольера при одной из местных гостиниц. Зачем его там держали и на каких основаниях, сейчас выясняют компетентные службы. Чтобы поймать беглеца, его пришлось на время усыпить. Но убивать не будут. Представители власти оказались гуманнее хозяина.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр".

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