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Ликвидаторы пандемии могут получить особые льготы

10:31
  • среда
  • 17 марта 2021

Борцов с коронавирусом сравнили с ликвидаторами аварии в Чернобыле

В России ликвидаторам пандемии коронавирусной инфекции могут предоставить особые льготы. С подобным предложением выступил первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров, со своей идеей он обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину.

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"Прошу вас рассмотреть возможность выделения специалистов (врачей, ученых, волонтеров, сотрудников специальных служб), принимавших активное участие в борьбе с пандемией коронавируса в Российской Федерации в отдельную льготную категорию "Ликвидаторов пандемии коронавируса" (с награждением отличительным знаком)", - предложил Петров.

Он отметил, что такие льготники могли бы получать санаторно-курортное лечение, дополнительные дни оплачиваемого отпуска и прочие социальные гарантии, подобные тем, которыми пользуются ликвидаторы аварии ЧАЭС.

Петров добавил, что пандемию COVID-19 можно сравнить с техногенной катастрофой наподобие взрыва на АЭС в Чернобыле. "Тогда статус ликвидатора последствий аварии на ЧАЭС был присвоен более 500 тысячам гражданам СССР, которые впоследствии пользовались рядом льгот и получили набор дополнительных социальных гарантий", -  напомнил Петров. По его словам, сейчас пришло время задуматься о поддержке борцов с коронавирусом, передает РИА Новости.

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