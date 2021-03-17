ФСБ предотвратила теракт в торговом центре Майкопа

Задержан выходец из Центральной Азии

В Адыгее задержан выходец из Центральной Азии, который планировал теракт в местах массового скопления людей. Об успешной спецоперации сообщили в ФСБ.

В ходе обысков у мужчины найдены компоненты для изготовления самодельной бомбы с поражающими элементами, флаг запрещенной террористической группировки "Исламское государство", средства связи, поддельные миграционные документы, а также карта Майкопа с отмеченными объектами для террористической атаки.

В ходе допроса задержанный признался, что планировал совершить теракт в одном из торговых центров Майкопа. Возбуждено уголовное дело.

Видео спецоперации публикует ТВЦ.RU.

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