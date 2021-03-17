Сергунина: более 200 московских библиотек и культурных центров проведут день открытых дверей

Для гостей подготовили много интересных мероприятий

Культурные центры и библиотеки Москвы в субботу, 20 марта, проведут день открытых дверей, сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

"День открытых дверей пройдет в 76 культурных центрах и 130 библиотеках. Мы проводим его уже в пятый раз и собираемся развивать эту практику. Принято решение, что такие ознакомительные дни будут организовываться дважды в год: перед 1 сентября и в конце марта. Весной горожане смогут записаться на понравившиеся занятия, которые не обязательно посещать именно с начала учебного года", - рассказала она.

Сергунина подчеркнула, что в этом году столичные библиотеки впервые присоединились к акции. К примеру, в субботу в библиотеке-читальне имени Тургенева желающие смогут попасть на лекцию "Таинственная Прага: путешествия во времена императора Рудольфа II", а в Центральной городской молодежной библиотеке имени Светлова посетителей ждет квест "Хранители", который поможет разобраться в тонкостях профессии библиотекаря.

Ознакомиться с полной программой предстоящего дня открытых дверей можно на сайте "Онлайн.Библиогород" - online.bibliogorod.ru.

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