Прибывший по вызову наряд полиции принял роды у жительницы Абакана

В отдел поступило сообщение о конфликте

Вызванному на происшествие наряду полиции в Абакане пришлось принимать роды. С необычной задачей стражи порядка справились успешно.

Полиции сообщили о конфликте между жильцами в двухквартирном частном доме в столице Хакасии. Прибыв на место происшествия, наряд выяснил, что по указанному адресу происшествий нет, все тихо. А в соседней квартире оказалась беременная женщина.

Женщина сообщила стражам порядка, что она дома одна, у нее начались роды, но вызвать скорую помощь она не может из-за проблем с телефоном. Тогда один из полицейских отправился к соседям – все же разобраться с конфликтом – а второй вызвал скорую помощь. Однако беременная врачей дожидаться не стала, роды пришлось принимать патрульному.

На свет появилась на свет девочка весом 2340 граммов. Прибывшие по вызову врачи отметили грамотные действия полицейского при родах. Мать и ребенка доставили в республиканский клинический перинатальный центр, они чувствуют себя хорошо, передает "МВД Медиа".

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