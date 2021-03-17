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"Аршавин сгрыз локти": Барановская высказалась о своей личной жизни

11:09
  • среда
  • 17 марта 2021

Телеведущей приписывают множественные романы

Телеведущая Юлия Барановская заявила, что давно перестала реагировать на слухи об ее очередных отношениях. После развода с футболистом Андреем Аршавиным она решила "официально" не рассказывать о своих отношениях с мужчинами.

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"Я давно не обращаю внимания на то, что меня каждый месяц выдают замуж — то за Сашу Гордона, в очередной раз, то еще за кого-нибудь... Как рассуждают люди: если после расставания с Аршавиным ты ни разу официально не представила нового мужчину, значит, либо ты спишь со всеми подряд, либо ждешь, когда он вернется. Многие всерьез считают, что Андрей сгрыз себе все локти, а другие уверены, что "идут годы", а я сижу и жду его. Наверное, в тот день, когда я опубликую пост, под которым не оставят ни одного комментария про Аршавина, я выпью на радостях бокал шампанского", - отметила Барановская.

Она призналась, что не намерена раскрывать подробности личной жизни до тех пор, пока снова не выйдет замуж. Телеведущая подчеркнула, что хочет "представить миру" лишь того мужчину, в котором будет полностью уверена. По словам Барановской, в противном случае после показа счастливых моментов придется объяснять причины расставания, а этого не всегда хочется, передает "7 Дней".

"Но, честно, есть в этом и положительная сторона: судя по комментариям, как женщину меня со счетов не списали", - сказала она.

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