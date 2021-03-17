Оперштаб обновил данные по заболевшим коронавирусом в России

Выявлено 8998 новых случаев

В России за минувшие сутки выявили 8998 случаев заражения коронавирусом. Это минимальный показатель с 1 октября. Общее число инфицированных достигло 4418436.

Как сообщили в федеральном оперативном штабе, больше всего новых случаев выявлено в Москве - 1201. В Санкт-Петербурге за сутки заболели 927 человек, в Подмосковье - 436.

Выздоровели за сутки 10755 человек. Скончались 427 заболевших.

За весь период пандемии в России от коронавируса вылечились 4024975 человек. Общее число умерших достигло 93364.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, в России провели уже больше 116 миллионов тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по стране остаются 493083 человека.

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