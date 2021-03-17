В Госдуме захотели ввести дополнительные выходные

Некоторые популярные праздники могут сделать нерабочими днями

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов уверен, что в России есть возможность сделать некоторые праздники, например, День учителя и День космонавтики, официальными выходными.

"Я за то, чтобы праздники в каждой флагманской отрасли, по крайней мере, День работника сельского хозяйства, День космонавтики, День учителя, были выходными, но только надо сделать четырехдневную рабочую неделю и сместить все праздники, которые у нас есть, на выходные дни. Если для этого необходимо подвинуть даты - то подвинуть даты", - заявил Вострецов.

Он выразил мнение, что уже до конца этого десятилетия России удастся перейти на четырехдневную рабочую неделю. По словам депутата, сейчас к этому стремятся не только в нашей стране, но и во всем мире, преобразования могут начаться в ближайшее время.

"Вопрос, как этот переход будет осуществляться: переведут ли сперва женщин или всех сразу на четырехдневную рабочую неделю, или часть профессий все-таки останется в том же формате работы - все эти вопросы являются дискуссионными, ведь когда-то не все сразу перешли на пятидневку", - отметил он.

Вострецов добавил, что особенно важно проконтролировать, чтобы люди не теряли зарплату из-за появления дополнительного выходного, а получали столько же, сколько и на "пятидневке", передает АГН "Москва".

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