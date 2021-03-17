Шойгу предупредил США о российском ответе на размещение ракет в Европе

Россия уже предприняла шаги после выхода США из ДРСМД

Москва придерживается своих обязательств по неразмещению ракет средней и малой дальности. Однако Вашингтон вышел из соответствующего договора. Если американские ракеты появятся в Европе, Японии и Южной Корее, как планирует Пентагон, Россия ответит должным образом, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.

"Мы на себя взяли обязательство не размещать подобного рода оружие, если оно не будет размещено в Европе. То есть и мы не будем этого делать. Но если оно будет размещено, мы, естественно, ответим должным образом", - сказал Шойгу в интервью казахстанскому порталу Tengrinews.

Действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) было официально прекращено 2 августа 2020 года. Вашингтон разорвал соглашение от 1987 года якобы из-за нарушений его условий российской стороной. Москва опровергает все обвинения.

Россия уже предприняла шаги в ответ на выход США из договора. В 2019 году Шойгу заявил о создании наземного варианта комплекса "Калибр" и наземного ракетного комплекса с гиперзвуковой ракетой большой дальности. Он пояснил, что это станет ответом России на выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

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