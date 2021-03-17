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Собянин осмотрел строящийся корпус МКНЦ им. Логинова

11:55
  • среда
  • 17 марта 2021

Первых пациентов центр может принять уже в 2023 году

Строительство лечебно-диагностического комплекса Московского клинического научно-практического центра им. Логинова на шоссе Энтузиастов завершится в следующем году. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин во время посещения стройплощадки.

"В центре им. Логинова будет введен современный корпус площадью 70 тыс. кв. метров. Это будет многопрофильная клиника со специализацией на лечении онкологических заболеваний. Для успеха этой клиники есть все – одна из лучших медицинских команд Москвы, огромный опыт применения лучших методов лечения. А теперь будет и комфортное здание с современным оборудованием", – сказал Собянин.

МКНЦ им. Логинова был создан в 2013 г. на базе ЦНИИ гастроэнтерологии и ГКБ № 60. Сегодня это лечебное учреждение является ведущим центром абдоминальной роботической хирургии. Однако сотрудникам центра приходилось работать в устаревших зданиях полувековой давности. В связи с этим в прошлом году Сергей Собянин принял решение о строительстве нового комплекса. Он будет рассчитан на 570 койко-мест, в том числе 38 коек реанимации и интенсивной терапии. Комплекс получит современные томографы, аппараты МРТ и другое необходимое оборудование. Лаборатория комплекса сможет проводить свыше 10 тысяч исследований в сутки,

Первых пациентов новый лечебно-диагностический комплекс МКНЦ им. Логинова примет уже в 2023 году.

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