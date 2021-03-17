"Сам бог велел": Собчак ответила на слухи о встрече со скопинским маньяком

Телеведущая заверила, что не виделась с Моховым

Ксения Собчак опровергла слухи о том, что она якобы встречалась со скопинским маньяком Виктором Моховым в ресторане.

Ранее в СМИ появились фотографии, на которых видно, как телеведущая беседует с мужчиной, похожим на Мохова.

"Никогда ни с каким маньяком в ресторане я не была, хотя тяпнуть шардонешечку в такой компании мне, казалось бы, сам бог велел", - написала Собчак в своем Telegram-канале.

Она добавила, что находилась в ресторане со следователем.

В 2000 году Мохов похитил двух девушек 14 и 17 лет и без малого четыре года насильно удерживал в подвале. Одна из них за это время дважды родила от него, но мужчина отобрал детей. Своих заложниц он избивал резиновым шлангом, морил голодом, разбрызгивал по комнате слезоточивый газ и держал без света. Девушкам случайно удалось передать на волю записку, и 4 мая 2004 года они были освобождены.

В августе 2005 года Скопинский районный суд приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима, но в 2012 году срок сократили до 16 лет и 10 месяцев.

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