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Власти Москвы планируют вакцинировать к осени до 70% жителей столицы

11:50
  • среда
  • 17 марта 2021

Город успешно справился со спасением экономики во время пандемии

Власти Москвы поставили цель – вакцинировать к осени до 70% жителей столицы. Поставленная ранее задача – спасти экономику города во время пандемии – успешно выполнена, считает заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
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"Ключевая у нас, конечно, задача - к сентябрю - к октябрю месяцу прийти с вакцинацией 60%-70% населения", - сказал Ефимов. Заммэра принял участие в открытии международного онлайн-форуме "COVID-19 vs Economy: города в условиях новых глобальных вызовов" в Москве.

По словам Ефимова, российская столица успешно справилась со спасением экономики во время пандемии коронавируса. Заммэра подчеркнул, что на сегодняшний день все отрасли экономики уже открыты. Власти рассчитывают в 2021 году увидеть восстановительный рост, передает "Вечерняя Москва".

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