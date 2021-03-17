Депутат МГД Артемьев: Заброшенная АТС в Восточном Бирюлёво превратится в МФЦ

Здание капитально отремонтируют

На месте заброшенной АТС в районе Бирюлево Восточное после реставрации будет создан многофункциональный центр. Об этом сообщил депутат столичного парламента Олег Артемьев.

Здание АТС было построено в 1975 году. В настоящее время оно пустует, хотя еще не выработало свой ресурс. В ходе реставрации здание будет капитально отремонтировано. Внешний вид его также изменится. Все это позволит восстановить на этом месте точку притяжения для жителей района и создать рабочие места в сфере услуг, убежден депутат.

"Москва активно возвращает эти здания в городской оборот, при этом смена назначения зданий отразится и в визуальном оформлении зданий. АТС были типовыми сугубо техническими сооружениями. Но теперь им предстоит стать яркими районными доминантами. Поэтому в прошлом году город инициировал масштабный проект по художественному оформлению фасадов зданий. Реставрация нашей АТС предусматривает и новое визуальное оформление фасада. В разработке - новые фасадные решения для еще 22 станций", - пояснил депутат.

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