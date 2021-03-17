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Петр Толстой зарегистрировался для участия в праймериз "Единой России"

12:19
  • среда
  • 17 марта 2021

Он рассказал о роли "Госуслуг" в голосовании

Депутат Госдумы от Люблинского района Петр Толстой рассказал, что прошел регистрацию для участия в праймериз "Единой России". Голосование начнется 24 мая и закончится 30 мая.
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"Институт предварительных выборов – это реальный шанс для многих стать участниками политического процесса не только в качестве избирателей, потому что для участия в праймериз "Единой России" не требуется членство в партии, а выбор кандидатов проходит не кулуарно, за закрытыми дверями, как у других партий, а публично", - подчеркнул парламентарий.

Он подчеркнул, что в процедуре праймериз будут использоваться возможности портала "Госуслуги", что не только позволит в разы увеличить число избирателей, но и обеспечит прозрачность голосования.

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