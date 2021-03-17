Бюджетными местами в вузах России пообещали обеспечить половину выпускников

А сами вузы выйдут на новый уровень

Очным бюджетным местом в российском вузе в 2021 году будет обеспечен каждый второй выпускник школы, пообещал глава Минобрнауки. Валерий Фальков также подчеркнул, что университеты в регионах должны выйти на новый уровень.

"В 2021 году из школ выпустятся 697 тысяч одиннадцатиклассников. При этом нами распределяется 542 тысячи бюджетных мест, это почти на 10% больше, чем в прошлом году. Из них в бакалавриат и специалитет, то есть собственно для выпускников школ - 422 тысячи", - сообщил министр, выступая на правительственном часе в Совете Федерации.

Фальков такж заявил, что развитие науки и образования в регионах России - для достижения национальных целей развития страны, определенных президентом - нужно поддержать в приоритетном порядке. По словам главы Минобрнауки, надо создать максимально комфортные условия для интеграции российских университетов и академических институтов с реальным сектором экономики, передает ТАСС.

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