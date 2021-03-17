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Лидер "Совета матерей" Татьяна Буцкая и сотрудники ГИБДД провели акцию "Родительский патруль" в Москве

12:29
  • среда
  • 17 марта 2021

Детям и родителям напомнили о безопасности на дорогах

Глава общероссийской общественной организации поддержки материнства и детства "Совет матерей" Татьяна Буцкая совместно с родителями и сотрудники ГИБДД Восточного административного округа Москвы провела акцию "Родительский патруль".

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"После продолжительного периода карантина и ограничений о важности соблюдения правил дорожного движения приходится напоминать не только детям, но и взрослым. Сегодня с самого утра, с 7:40 до начала уроков, у входа в "Школу "Новокосино" началась акция по информированию самых маленьких школьников и их родителей о важности соблюдения правил дорожного движения", - рассказала Буцкая.

Она напомнила родителям о необходимости быть примером для детей в вопросах соблюдения правил дорожного движения. Буцкая подчеркнула, что дети всегда стараются подражать взрослым, но при этом остаются самыми уязвимыми участниками дорожного движения.

Буцкая также продемонстрировала родителям-автомобилистам опасность для детей удерживающего устройства, так называемого "треугольника", которым все чаще заменяют современные детские автомобильные кресла, прошедшие краш-тесты. Она отметила, что многие уверенны в безопасности "треугольников", раз они имеются в продаже.

"Практика применения "треугольников" не раз показывала ненадежность этого средства и приводила к печальным последствиям, травмируя детей. И из правил дорожного движения сегодня так называемые "иные удерживающие устройства" исключены", - подчеркнула Буцкая.

Она добавила, что в "Школе "Новокосино", у которой проходила акция, дети изучают правила дорожного движения с первого класса, также работает детский пресс-центр, сотрудничающий с ГИБДД.

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Участники акции "Родительский патруль"
Участники акции "Родительский патруль"
Участники акции "Родительский патруль"
Участники акции "Родительский патруль"
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