"Кошмар НАТО": в США оценили новость о покупке Турцией Су-57

СМИ комментируют готовность Москвы поставить Анкаре истребитель пятого поколения

Кошмаром НАТО назвали американские эксперты возможное появление у Турции российского истребителя пятого поколения Су-57. По их мнению, Анкара таким образом отвечает на запрет Вашингтона поставлять ей F-35 Lightning II.

США вычеркнули Турцию из программы поставок истребителей пятого поколения F-35 Lightning II после того, как Анкара приобрела российские зенитные ракетные системы С-400 "Триумф", напоминает издание 19FortyFive. Авторы отмечают, что Турция сама в настоящее время работает над проектом истребителя, получившим название Turkish Fighter X (TF-X).

Поводом для публикации стало недавнее заявление пресс-секретаря Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России. По словам Валерия Решетникова, Москва готова поставить Турции истребители Су-35 и Су-57, а также сотрудничать с Анкарой по проекту TF-X.

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