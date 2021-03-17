Путин назвал один из приоритетов в работе Генпрокуратуры

Многие вопросы требуют внимания ведомства

Абсолютным приоритетом Генпрокуратуры должна стать охрана прав несовершеннолетних. Об этом заявил Владимир Путин на коллегии ведомства, передает "ТВ Центр".

"Среди безусловных приоритетов - охрана прав несовершеннолетних. Нарушений здесь по-прежнему, вы хорошо знаете это, немало. Поэтому обращения многодетных семей, семей с детьми-инвалидами, опекунов детей-сирот прошу рассматривать в первоочередном порядке", - сказал Путин.

Кроме того, президент призвал уделять большое внимание проблемам ЖКХ, организации образовательного процесса в школах, оплаты труда работников и расходования средств на национальные проекты.

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