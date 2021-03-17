Совфед одобрил закон о снятии возрастных ограничений для ряда госслужащих

Что еще обсуждали сенаторы?

В среду ряд важных законов рассматривают в Совете Федерации. Так, был одобрен документ, снимающий возрастные ограничения для госслужащих, назначаемых президентом, передает "ТВ Центр".

Ранее они могли оставаться на своих постах только до 65 или 70 лет. Теперь наиболее опытные и квалифицированные руководители смогут продолжить работу.

Также был принят закон о создании в России единого реестра турагентов с 2022 года. Предоставлять услуги смогут только внесённые в список представители. Таким образом, туристы будут уверены в условиях поездки.

Кроме того, сегодня был сделан ряд кадровых перестановок. В частности, Константин Косачёв был избран на должность вице-спикера верхней палаты парламента.

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