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Госдума ужесточила наказание за оскорбление ветеранов

14:43
  • среда
  • 17 марта 2021

Документ принят в третьем чтении

В среду Государственная Дума в третьем, окончательном, чтении приняла поправки об усилении ответственности за реабилитацию нацизма и публичное оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны.
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Согласно документам, за распространение заведомо ложных сведений о ветеранах теперь устанавливается уголовное наказание. Кроме того, это будет приравнено к реабилитации нацизма. Нарушителям грозит штраф до трёх миллионов рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до трёх лет.

Если же аналогичные действия были совершены в СМИ или через интернет, сумма штрафа составит от двух до пяти миллионов, а максимальный срок заключения - 5 лет. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил обсудить законопроект на европейских площадках ПАСЕ и ОБСЕ, и рассмотреть возможность его применения в странах СНГ, передает "ТВ Центр".

"Мы с вами приняли очень важный закон, и в этой связи хотелось бы предложить комитету по СНГ, комитету по безопасности, нашим коллегам, кто работает в Парламентской ассамблее, Организации договора о коллективной безопасности, объединяющий 6 стран, и Парламентской ассамблеи СНГ, чтобы мы предложили данный законопроект как модельный, для того, чтобы он был рассмотрен и, возможно, принят в странах, с кем мы активно взаимодействуем", - заявил Вячеслав Володин.

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