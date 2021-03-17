Еще в двух московских ТЦ открылись пункты вакцинации

Записываться заранее не нужно

До 70 процентов населения Москвы планируют вакцинировать против коронавируса к октябрю. Это позволит предотвратить дальнейшие вспышки заболевания. Как отметили в среду в мэрии, прививку уже сделали около 700 тысяч москвичей, а ежедневно в городе вакцинируются до 15 тысяч жителей.

Удобными оказались передвижные пункты. Как раз сегодня заработали ещё две новые точки - в торговых центрах "Домодедовский" и "Кунцево Плаза", передает "ТВ Центр". В отличие от поликлиники, записываться заранее не нужно. При себе необходимо иметь лишь паспорт и, если есть, полис ОМС. Вакцинация занимает около 40 минут.

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