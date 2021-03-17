Собянин: Москва реализует крупнейшую программу реконструкции и строительства медучреждений

Москва стала столицей здоровья

Несмотря на пандемию, Москва продолжает реализовывать самую крупную за всю историю города программу реконструкции и строительства медицинских учреждений. В ближайшие три года в столице введут в эксплуатацию около одного миллиона квадратных метров новых зданий больниц и поликлиник. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, осматривая строящийся корпус научно-практического центра имени Логинова.

Пока на верхних этажах ведутся монолитные работы, на нижних уже отделывают стены нового лечебно-диагностического комплекса центра имени Логинова. Здание спроектировано с учетом пожеланий врачей и с применением мирового опыта.

"Технология подразумевает максимально простую навигацию для пациентов, для этого все коридоры выполнены прямыми, никаких зигзагов, округлений и поворотов нет. Первый этаж расширен, подвал имеется под всем зданием, 5,6,7 этажи палатные", - рассказывает директор по уникальным проектам компании-подрядчика Сергей Кацман.

Особое внимание уделили естественному освещению. В здании шесть атриумов со стеклянными потолками. В кабинетах врачей и палатах - большие окна. Сергей Собянин напомнил: ранее планировалось провести реконструкцию двух старых корпусов, но помещения не отвечали современным требованиям.

"Ни новой логистики, ни новых технологий там разместить было невозможно, прияли решение проектировать новую клинику, самую современную. Самую лучшую, что можно только представить. В прошлом году начали строить, снеся два старых корпуса. Вот уже сегодня, по сути дела, отлит новый корпус, возведены стены, начата первичная отделка, инженерные коммуникации. В любом случае, минимум года полтора нам придется строить больницу, но это будет больница нового поколения на долгие годы", - рассказал Сергей Собянин.

"Получается корпус совершенно современный. Вот наши коллеги много по разным странам ездят. Они видят, что тут не хуже, а по многим параметрам и лучше. Согласовали сейчас оснащение современное", - говорит директор Московского клинического научного центра имени А. С. Логинова Игорь Хатьков.

Многофункциональный центр будет специализироваться на диагностике и лечении онкологических заболеваний. Комплекс рассчитан на 422 койки. Амбулаторный блок ориентирован на стационарзамещающую помощь. То есть многим пациентам не придется по несколько дней проводить в больнице, чтобы протии курс лечения.

"Пациент имеет возможность прийти, быть обследованным осмотренным врачом, получить диагностический спектр, получить лечение, прежде всего лекарственное, которое ему необходимо и уйти в свою повседневную жизнь. На это он будет затрачивать несколько часов в день", - объясняет заместитель директора по онкологии Людмила Жукова.

Отделение ядерной медицины будет оснащено самой современной техникой.

"Москва становится столицей здоровья. Самая современная самая технологичная помощь она сейчас доступна обыкновенным москвичам, ведь эта клиника будет доступна по ОМС", - говорит председатель совета матерей России, эксперт ОНФ Татьяна Буцкая.

Первых пациентов здесь могут принять уже через полтора года.

Виктор Прокушев, Дмитрий Шаракин, Сергей Мещереков, Андрей Пашутин, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram