В центре Москвы автомобиль сбил двух человек на автобусной остановке

Несколько человек доставлены в больницу

Серьезная авария на Стромынке. В среду утром мини-купер сбил двух человек на автобусной остановке. Момент ДТП попал на камеры наблюдения, передает "ТВ Центр".

На кадрах видно, как машина выезжает из-за поворота, неожиданно теряет управление и её несёт в сторону автобуса. В это время из салона выходили пассажиры и не видели несущейся на них иномарки. Из-за сильного удара людей раскидало в разные стороны. У купера помята вся левая сторона и повреждён капот. В итоге были госпитализированы три человека, в том числе и женщина-водитель.

А на Симферопольском шоссе в районе Восточного Бутова из-за крупного ДТП около часа было перекрыто движение в сторону Москвы. Этим утром там столкнулись две легковушки и грузовик. Фура буквально смяла одну из машин. В итоге - два человека оказались зажаты в салоне. Чтобы их вызволить, спасателям пришлось вскрывать кузов гидравлическими инструментами. В больницу пострадавших доставили на вертолетах санавиации.

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