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В одном из дворов в центре Москвы обвалился грунт

15:18
  • среда
  • 17 марта 2021

Как теперь будут решать образовавшуюся проблему?

Портал в подземелье. В одном из дворов на Садовой-Черногрязской улице обвалился грунт, и там буквально открылся проход в бойлерную. Издалека провал можно принять за красочный 3D-рисунок. Вот только местным жителям не до созерцания неожиданной инсталляции, они уже давно ждут капитального ремонта.

Жильцы этого дома из собственных подъездов сейчас выходят на свой страх и риск. Земля в буквальном смысле ушла у них из-под ног - провалилась. Сейчас место, где случился провал, огорожено. Там в подвале со вчерашнего вечера работают аварийные службы. Но даже к ограде жители подходить боятся, говорят -  внизу, под асфальтом, тоже пустота.

Все случилось накануне вечером, когда люди возвращались домой. Обошлось без жертв, но разрушения значительные. Сильно повреждена бойлерная, которая располагается в подвале.

Набирать воду жителям пока приходится на улице. К временным неудобствам все хоть и относятся с пониманием, но переживают, что случившееся может повториться. В их доме дореволюционной постройки о проблемах с несущими конструкциями в подвалах заговорили ещё несколько лет назад. И вот, судя по всему, какие-то из старых перекрытий окончательно пришли в негодность.

В управляющей компании, занимающейся обслуживанием дома, от комментариев воздерживаются. Сейчас рабочие лишь ремонтируют поврежденные коммуникации. А вот как заделать огромную дыру из двора в подвал, пока никто не понимает.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр".

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