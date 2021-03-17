Как платить за "коммуналку" меньше: в Москве начала работать "Школа ЖКХ"

Она открылась по инициативе Общественной палаты России

Как проконтролировать капитальный ремонт многоквартирного дома. Этому жителей столицы начали обучать в "Школе ЖКХ", которая начала работать в Москве по инициативе Общественной палаты России. Лекции уже прошли в районах Чертаново Северное, Донской и Нагорный.

Старшим по домам и собственникам, рассказывают на что следует обратить внимание во время капремонта, какие материалы и технологии могут использоваться в Москве. Как сформировать претензию, если работы были проведены некачественно и как добиться устранения недоделок. Между тем, уже понятно, что только темой капремонта такие лекции не ограничатся, передает "ТВ Центр".

"К нам сейчас поступают вопросы, связанные и с взаимодействием с управляющими компаниями. Вопросы, как сделать так, чтобы платить за ЖКХ меньше. Мы реально знаем ответы на эти вопросы, мы готовы помочь собственникам провести энергоэффективные мероприятия в их доме, чтобы уменьшить их платежи за коммунальные ресурсы на треть, и я думаю, что эта Школа должна стать постоянно действующей", - рассказала председатель комиссии Общественной палаты по ЖКХ, строительству и дорогам Светлана Разворотнева.

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