ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Как платить за "коммуналку" меньше: в Москве начала работать "Школа ЖКХ"

15:15
  • среда
  • 17 марта 2021

Она открылась по инициативе Общественной палаты России

Как проконтролировать капитальный ремонт многоквартирного дома. Этому жителей столицы начали обучать в "Школе ЖКХ", которая начала работать в Москве по инициативе Общественной палаты России. Лекции уже прошли в районах Чертаново Северное, Донской и Нагорный.

Старшим по домам и собственникам, рассказывают на что следует обратить внимание во время капремонта, какие материалы и технологии могут использоваться в Москве. Как сформировать претензию, если работы были проведены некачественно и как добиться устранения недоделок. Между тем, уже понятно, что только темой капремонта такие лекции не ограничатся, передает "ТВ Центр".

"К нам сейчас поступают вопросы, связанные и с взаимодействием с управляющими компаниями. Вопросы, как сделать так, чтобы платить за ЖКХ меньше. Мы реально знаем ответы на эти вопросы, мы готовы помочь собственникам провести энергоэффективные мероприятия в их доме, чтобы уменьшить их платежи за коммунальные ресурсы на треть, и я думаю, что эта Школа должна стать постоянно действующей", - рассказала председатель комиссии Общественной палаты по ЖКХ, строительству и дорогам Светлана Разворотнева.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Оплата услуг ЖКХ
Оплата услуг ЖКХ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.