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Москву отмоют после зимы

15:27
  • среда
  • 17 марта 2021

Работы будут вестись круглосуточно

Москву приводят в порядок после зимы. Мосты, тоннели, фонтаны, памятники - отмыть от грязи и копоти надо всё! Сегодня "банный день" у монумента на Поклонной горе. Обелиск - самый высокий в стране, и где технике не дотянуться, чистят вручную альпинисты.

В Москве установилась плюсовая температура, и коммунальные службы начали большую уборку. После зимы, богатой на осадки, они приводят в порядок облик города. Парк победы – одно из знаковых мест столицы, поэтому в очереди на помывку стоит одним из первых. Тем более, здесь есть свои технические особенности.

"Все объекты промываются щёткой со специальным моющим средством. Инженерные сооружения промываются щелочным моющим средством с низким содержанием Ph. Памятники и объекты искусства промываются нейтральным моющим средством, чтобы не нанести никаких повреждений", - рассказал заместитель руководителя ГБУ "Гормост" по эксплуатации инженерных сооружений Олег Машошин.

Рядом оживленные трассы - Кутузовский проспект, Аминьевское шоссе - поэтому за зиму на обелиск и другие сооружения парка оседает много копоти и грязи. Монумент Победы на Поклонной горе – самый высокий в России – 141 метр и 80 см, по 10 сантиметров на каждый день Великой Отечественной войны. На очистку одной только стелы уходит около 12 часов, 20 кубометров воды и 5 литров моющего средства. Работают две бригады ручной промывки – всего 10 человек.

Но поднимаются они максимум на 70 метров - это максимум, что позволяет техника. Дальше к работе приступает альпинист-высотник, но и он не добирается до самого верха монумента.

До середины апреля коммунальные службы отмоют всю Москву - памятники, мосты, фонтаны, набережные. Работы будут вестись круглосуточно.

Александра Панина, "ТВ Центр".

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Промывка монумента
Промывка монумента
Промывка монумента
Промывка монумента
Промывка монумента
Промывка монумента
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