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Городской приют для бездомных животных в Бирюлево отмечает шестилетие

15:22
  • среда
  • 17 марта 2021

Там живут свыше 2,5 тысячи кошек и собак

Городскому приюту для бездомных животных - одному из крупнейших в Москве - исполняется 6 лет. Там своих хозяев ждут 2500 собак и 150 кошек.

Впрочем, животные рады любому человеческому вниманию. Неравнодушные горожане приносят всё необходимое. Сегодня более 50 килограммов корма бездомным питомцам подарил член Общественной палаты России Евгений Нифантьев. 

"У нас на сегодняшний день есть огромное количество неравнодушных людей, волонтеров, которые с радостью ухаживают за животными, чистят вольеры. Только за прошедший год более 3 тысяч москвичей забрали животных из приютов", - рассказал он.

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Приют для бездомных собак
Приют для бездомных собак
Приют для бездомных собак
Приют для бездомных собак
Приют для бездомных животных
Приют для бездомных животных
Приют для бездомных собак
Приют для бездомных собак
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