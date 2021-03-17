Городской приют для бездомных животных в Бирюлево отмечает шестилетие

Там живут свыше 2,5 тысячи кошек и собак

Городскому приюту для бездомных животных - одному из крупнейших в Москве - исполняется 6 лет. Там своих хозяев ждут 2500 собак и 150 кошек.

Впрочем, животные рады любому человеческому вниманию. Неравнодушные горожане приносят всё необходимое. Сегодня более 50 килограммов корма бездомным питомцам подарил член Общественной палаты России Евгений Нифантьев.

"У нас на сегодняшний день есть огромное количество неравнодушных людей, волонтеров, которые с радостью ухаживают за животными, чистят вольеры. Только за прошедший год более 3 тысяч москвичей забрали животных из приютов", - рассказал он.

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