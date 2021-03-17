В Москве идет реставрация главного дома усадьбы купцов Сушкиных-Кеворкова

Какие сюрпризы ждали реставраторов?

В Замоскворечье реставрируют главный дом усадьбы купцов Сушкиных-Кеворкова. После революции в здании - одном из старейших в квартале - хозяйничал народный комиссариат, затем там устроили квартиры госслужащих. Часть работ по спасению памятника архитектуры уже проделана, но самое сложное впереди.

Старинный особняк на Люсиновской улице пережил множество пожаров и перестроек. Это был главный дом усадьбы нескольких купеческих семей, носит имя Сушкиных и последнего владельца Кеворкова. После революции особняк национализировали. Сначала здесь был военный комиссариат, а затем здание приспособили под квартиры - для этого сделали перепланировку, появились многочисленные перегородки. И все это оставило следы на исторических интерьерах. Когда в марте прошлого года началась реставрация, дом был в аварийном состоянии - сквозные трещины и многочисленные утраты. Пришлось восстанавливать буквально все, отмечает "ТВ Центр".

За год заменили кровлю, усилили все несущие конструкции, оштукатурили фасад. Сейчас основные работы идут в интерьерах и в подвале - там прокладывают инженерные сети, и под слоем грунта реставраторов ждал сюрприз. Подлинная чугунная балясина - часть исторической лестницы.

Балясина сохранилась очень хорошо - видны все узоры, которые повторяют цветочный декор на фасадах памятника. А вот вместо самой лестницы сейчас - пропасть, ее пришлось разобрать из-за критического состояния.

Вторая лестница вела из подвала на чердак. Сейчас от нее остались только элементы металлического каркаса. После реставрации будут восстановлены белокаменные ступени. А теперь, по образцу найденной балясины, и исторические перила.

Гораздо лучше сохранилась главная, парадная лестница. Уцелевшие ступени расчистят, отреставрируют и восстановят утраченные марши. Фальш-фасад намекает на исторический цвет здания - выбеленный желтый. Но не раскрывает красоты восстановленных декоров. Их можно будет увидеть, когда все работы будут закончены - до конца этого года.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр".

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