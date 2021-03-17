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В Театре имени Ермоловой прошел вечер памяти Владимира Андреева

15:33
  • среда
  • 17 марта 2021

Воспоминаниями об артисте поделился Олег Меньшиков

В Театре имени Ермоловой прошёл вечер памяти Владимира Андреева - артиста и педагога, легендарного режиссёра, который почти 30 лет руководил одной из ведущих трупп страны.
Меньшиков поскандалил с журналистами на похоронах Андреева

Песни, романсы и стихи, которые любил Андреев, исполнили его ученики. Более полувека Владимир Алексеевич преподавал в ГИТИСе и воспитал не одну плеяду ярких актёров. А ещё сумел сохранить свой театр и ставить то, что считал нужным, даже если рисковал. Весь вечер, как лейтмотив, со сцены звучали его воспоминания в исполнении Олега Меньшикова, который в 2012 году сменил Андреева на посту художественного руководителя театра, сообщает "ТВ Центр".

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