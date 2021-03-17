Кремль назвал непредсказуемыми действия властей США

Из-за этого Москва вынуждена просчитывать все варианты

В Кремле назвали малопредсказуемыми действия властей США. По словам пресс-секретаря президента Дмитрий Пескова, Москва учитывает любые вероятности и сценарии поведения заокеанских политиков.

На вопрос, есть ли у российских властей понимание действий в ответ на возможные новые санкции, Песков ответил отрицательно: "Откуда у нас может понимание? Мы рассматриваем любую возможность в связи с высокой степенью непредсказуемости действий наших оппонентов".

Представитель Кремля выразил сожаление, что любой президент США начинает исполнение своих полномочий с введения санкций против России. Москва в ответ вынуждена принимать меры для защиты своих интересов, приводит слова Пескова агентство "Интерфакс".

Также Песков отверг участие России в каких-либо кампаниях против кандидатов на пост президента США и не вмешивалась в выборы. Так он ответил на доклад американской разведки, в котором утверждалось, что российские власти якобы стремились дискредитировать Джо Байдена и Демократическую партию.

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