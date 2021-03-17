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Песков: Россия принимает меры для защиты от новых санкций США

13:08
  • среда
  • 17 марта 2021

Они максимально защитят интересы страны

В Кремле сожалеют, что уже несколько американских президентов начинают свой срок с антироссийских решений. Россия вынуждена принимать ответные меры, чтобы защитить свои интересы и снизить риски от возможных санкций США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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"Конечно, мы вынуждены принимать все необходимые меры для того, чтобы хеджировать риски, связанные с возможными санкциями, и максимально защитить интересы нашей страны", - сказал Песков. Представитель Кремля прокомментировал сообщения о намерении Вашингтона ввести новые санкции в отношении Москвы.

По словам Пескова, в Кремле сожалеют, что уже не первый американский лидер, вступая в должность, начинает свой срок с разбирательств в отношении России. Пресс-секретарь напомнил, что речь идет о десятках решений санкционного характера, передает ТАСС.

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