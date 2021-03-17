Песков: Россия принимает меры для защиты от новых санкций США

Они максимально защитят интересы страны

В Кремле сожалеют, что уже несколько американских президентов начинают свой срок с антироссийских решений. Россия вынуждена принимать ответные меры, чтобы защитить свои интересы и снизить риски от возможных санкций США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Конечно, мы вынуждены принимать все необходимые меры для того, чтобы хеджировать риски, связанные с возможными санкциями, и максимально защитить интересы нашей страны", - сказал Песков. Представитель Кремля прокомментировал сообщения о намерении Вашингтона ввести новые санкции в отношении Москвы.

По словам Пескова, в Кремле сожалеют, что уже не первый американский лидер, вступая в должность, начинает свой срок с разбирательств в отношении России. Пресс-секретарь напомнил, что речь идет о десятках решений санкционного характера, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram