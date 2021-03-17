Канделаки объяснила, почему не нужно искать "вторую половинку"

Телеведущая порассуждала о женской самодостаточности
Телеведущая Тина Канделаки дала совет женщинам, мечтающим найти "вторую половинку". Звезда подчеркнула, что знакомство с мужчиной мечты зависит не от места встречи, а от внутреннего состояния женщины.
"Кто говорит себе "ищу вторую половинку"? — Половинка целого. Так себе предложение для интересного и самодостаточного партнера. Я категорически не согласна с тем, что мы (жуткое клише) — половинки друг друга. Со временем я осознала: есть люди, которым просто хорошо друг с другом. А когда вы делите себя на части, то и шансы найти свое счастье уменьшаются кратно", - заявила Канделаки.
Она рекомендовала женщинам для начала научиться воспринимать себя как цельную единицу, чтобы не потеряться при встрече с избранником. Также телеведущая отметила, что два цельных человека смотрятся гармоничнее, "партнерство — не "полторашка, а "мужчину можно найти везде".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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