У бывшего российского министра нашли имущество в Италии на 2 млрд

СКР просит арестовать виллы Михаила Абызова

Следственный комитет России нашел у бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова имущество в Италии. Общая стоимость владений экс-чиновника оценивается в 2 миллиарда рублей.

В частности, Абызов фактически является собственником виллы Иль Тезоро в регионе Тоскана. Вилла включает земельные участки, недвижимость, сельскохозяйственные постройки, склады, бассейн и другое имущество. До покупки виллы бывшим российским чиновником там располагался отель премиум-класса.

"Обслуживание недвижимости, а также использование по назначению сельскохозяйственных земель предполагает наличие наемного персонала. Фактически денежные средства, похищенные обвиняемым в Российской Федерации, были вложены в развитие сельского хозяйства и в экономику государства - члена Европейского союза", - сообщили в СКР.

Еще одна вилла оформлена на сына Михаила Абызова.

Суд в России уже наложил арест на имущество бывшего министра. СКР направил в Италию запрос о помощи в аресте указанных вилл.

Михаил Абызов был задержан 26 марта 2019 года по подозрению в крупном мошенничестве и создании преступного сообщества. Обвинители считают, что экс-министр вместе с сообщниками похитил и вывел из страны четыре миллиарда рублей. Защита предлагала отпустить бывшего чиновника под залог в миллиард рублей, или отправить под домашний арест, однако суд поместил его под стражу.

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