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"Так себе конкурс": министр культуры Любимова раскритиковала "Евровидение"

14:04
  • среда
  • 17 марта 2021

Этот конкурс не имеет отношения к культуре

Министр культуры России Ольга Любимова заявила, что ведомство не должно заниматься выбором участников для международного конкурса "Евровидение". Она добавила, что не интересуется этим мероприятием.
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"Я считаю, что министерство культуры в принципе в Евровидении не должно принимать участие, потому что это конкурс, честно говоря, так себе. У нас прекрасная новость: у нас будет конкурс Рахманинова – вот это большая радость, к юбилею Рахманинова, 150 лет", - заявила Любимова.

Она подчеркнула, что в случае, если в Минкульт придет петиция о пересмотре результатов отборочного тура и замене певицы Манижи на другого участника, ведомство не должно этим заниматься. Любимова отметила, что "Евровидение" не относится к культурным событиям, передает ТАСС.

"Меня вообще, если честно, этот конкурс не очень интересует. Я считаю, что качество этого конкурса заставляет беспокоиться... Он вообще к культуре не имеет никакого отношения и не имел никогда", - резюмировала министр.

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