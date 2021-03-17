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Российские корабли следят за испанским фрегатом в Черном море

13:44
  • среда
  • 17 марта 2021

"Мендес Нуньес" зашел в акваторию 17 марта

Действия фрегата "Мендес Нуньес" ВМС Испании в Черном море отслеживаются силами Черноморского флота России. Натовский корабль зашел в акваторию 17 марта, сообщили в Национальном центре управления обороной России.

"Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями фрегата "Мендес Нуньес" ВМС Испании", - цитирует сообщение ТАСС.

В последнее время визиты кораблей стран НАТО в Черное море участились. 12 марта в акватории появился фрегат ВМС Испании "Кристобаль Колон". В феврале Черноморский флот отслеживал действия тральщиков ВМС Испании и Греции. В Москве неоднократно заявляли: военное присутствие в акватории кораблей держав, находящихся за пределами черноморского региона, не способствует укреплению стабильности.

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