Российские корабли следят за испанским фрегатом в Черном море

"Мендес Нуньес" зашел в акваторию 17 марта

Действия фрегата "Мендес Нуньес" ВМС Испании в Черном море отслеживаются силами Черноморского флота России. Натовский корабль зашел в акваторию 17 марта, сообщили в Национальном центре управления обороной России.

"Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями фрегата "Мендес Нуньес" ВМС Испании", - цитирует сообщение ТАСС.

В последнее время визиты кораблей стран НАТО в Черное море участились. 12 марта в акватории появился фрегат ВМС Испании "Кристобаль Колон". В феврале Черноморский флот отслеживал действия тральщиков ВМС Испании и Греции. В Москве неоднократно заявляли: военное присутствие в акватории кораблей держав, находящихся за пределами черноморского региона, не способствует укреплению стабильности.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram