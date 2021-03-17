В Китае не будут транслировать "Оскар" из-за фильма про Гонконг

Власти страны не согласны с некоторыми номинантами

Китайские власти запретили прямую трансляцию вручения кинопремии "Оскар". Руководству страны не понравилось, что в одной из категорий представлен документальный фильм о протестах в Гонконге.

Также власти опасаются политических взглядов китайского режиссера Хлои Чжао, которая номинирована на престижную премию, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что отдел пропаганды Коммунистической партии Китая уже составил ряд указаний для всех СМИ страны. Там подчеркивается, что освещение вручения кинопремии должно быть сосредоточено на наградах, которые не считаются спорными.

Фильм Do Not Split журналиста Андерса Хаммера номинирован в категории "Лучший короткометражный документальный фильм". Картина рассказывает о протестных акциях в Гонконге, прошедших летом 2019 года.

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