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Ложь и дезинформация: МИД России оценил доклад о вмешательстве в выборы в США

14:10
  • среда
  • 17 марта 2021

Вашингтону предложили придумать что-нибудь поинтереснее

Доклад разведки США по "вмешательству" России в американские выборы - ложь и дезинформация. Так оценила опубликованный в Вашингтоне документ официальный представитель МИД. Мария Захарова предложила американским спецслужбам придумать что-нибудь поинтереснее.
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"Во-первых, это очередная порция лжи и дезинформации, фейков, а во-вторых, уже нужно придумать что-то поинтереснее, посвежее, пореалистичнее", - заявила Захарова в эфире телеканала "Россия 24".

Дипломат подчеркнула, что государственным органам Соединенных Штатов Америки нельзя так открыто манипулировать общественным мнением внутри своей страны.

В опубликованном 16 марта докладе разведка США обвиняет Москву в попытках поддержать Дональда Трампа, дискредитировать Джо Байдена и "посеять рознь" в американском обществе. Спецслужбы заверяют, что влиять на итоги голосования пытались также Иран, "Хезболлах" и Куба. Китай, по мнению американской разведки, в этой кампании не участвовал.

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