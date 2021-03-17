Депутат МГД Николаева: В переезде по реновации новоселам поможет новый цифровой сервис

Власти стараются облегчить процесс переезда москвичей в новые дома

Цифровой сервис для помощи новоселам сделает переезд по реновации более удобным, уверена председатель комиссии Мосгордумы по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Елена Николаева.

Она отметила, что сервис "Помощь в организации переезда" начал работать в конце прошлого года. Сейчас в нем можно найти набор инструкций для новоселов, сервис уведомлений и электронных услуг.

"В I полугодии 2021 года жители, которые готовятся к переселению, смогут подать в электронном виде заявку на помощь при переезде и претензии по устранению строительных дефектов", - объяснила парламентарий.

Москвичи, которым предстоит новоселье, получат доступ не только к набору документов, но и к цифровому помощнику. Он подскажет, как нужно действовать, какие документы предоставить, какие заявки направить, чтобы переезд из старого дома в новый прошел гладко.

"Очень важно, чтобы для этого не требовались дополнительные походы куда-либо, все процедуры были доступны как на ладони - в домашнем компьютере или в смартфоне", - отметила Николаева.

По ее словам, переезд в рамках реновации коснется миллиона жителей столицы, и у каждого из них могут появиться вопросы о том, как всё устроено. Из-за этого особый интерес у москвичей вызывают и мобильные информационные центры.

"Доступная, в понятной форме изложенная информация, удобный формат взаимодействия, снятие лишних бюрократических препон - это та работа, которую Фонд реновации и мы, депутаты, ведем постоянно. Мы организовываем публичные встречи, направляем людей на консультации постоянно и видим, что, несмотря на эту работу, дефицит информации все еще есть. В первую очередь, это связано с тем, что переезд сам по себе - это стресс и переживания. Ведь дом, крыша над головой - это основа базовой безопасности для человека", - подчеркнула депутат.

Она добавила, что, только сделав все процессы открытыми и прозрачными, можно помочь людям снять стресс и подготовиться морально к переезду, а затем быстро и без проблем решать вопросы, связанные с организацией переезда, претензионной работой. Устранение мелких строительных недостатков также должно стать простой, понятной процедурой и не портить впечатление от радостного события - новоселья. Цифровой помощник для переезжающих - это хороший пример такой работы, и его внедрение должно быть продолжено.

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