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Восемь человек убиты в результате расстрела трех спа-салонов в США

14:38
  • среда
  • 17 марта 2021

Полиция задержала стрелка

Три массажных салона, в которых работали женщины азиатского происхождения, расстреляны в окрестностях американского города Атланта, штат Джорджия. Нападающий задержан, его зафиксировали камеры видеонаблюдения.
В здании Конгресса США произошла стрельба

Стрельба началась в 30 милях от Атланты, в Чероки. Прибывшая на место происшествия полиция обнаружила два трупа, трое раненых были доставлены в больницу, где двое из них скончались.

Спустя 50 минут поступило сообщение о стрельбе в спа-салоне в пригороде Бакхед, там погибли три женщины. Еще одну преступник застрелил в массажном салоне, расположенном на другой стороне той же улицы, сообщает Axios.

Погоня полиции за стрелком увенчалась успехом: задержанным оказался 21-летний Роберт Аарон Лонг. Опубликованные записи с камер наблюдения подтверждают, что во всех трех местах присутствовал именно он. Полиция заподозрила в преступлениях расовую подоплеку. В Нью-Йорке и Сиэттле усиленные наряды направлены в азиатские кварталы.

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