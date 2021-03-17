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Байден заявил, что Россия заплатит за "вмешательство" в выборы

14:48
  • среда
  • 17 марта 2021

Глава Белого дома добавил, что хорошо знает Владимира Путина

Президент Соединенных Штатов Джо Байден дал интервью телекомпании ABC, в ходе которого затронул тему России и приписываемого Москве якобы имевшего место вмешательства в президентские выборы в США в 2020 году.

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"Он заплатит цену", - сказал Байден, имея в виду президента России Владимира Путина.

Он добавил, что провел с российским лидером долгий разговор и хорошо знает Путина.

"В начале беседы я сказал ему: "Я знаю вас, а вы знаете меня. Если я узнаю, что это происходило, будьте готовы", - сообщил в интервью глава Белого дома.

В опубликованном 16 марта докладе разведка США обвинила Москву в попытках поддержать Дональда Трампа, дискредитировать Джо Байдена и "посеять рознь" в американском обществе. Министерство иностранных дел России оценило доклад американской разведки как ложь и дезинформацию. В Кремле также отвергли участие России в каких-либо кампаниях против кандидатов на пост президента США и попытку вмешаться в выборы.

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