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Путин оценил ситуацию с задержкой зарплат в стране

14:58
  • среда
  • 17 марта 2021

Критических просрочек удалось избежать

В ходе расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры президент России Владимир Путин заявил, что в стране удалось не допустить критической ситуации с задержкой выплаты зарплат.

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"В целом, несмотря на сложную обстановку, вызванную пандемией, удалось не допустить критического всплеска неплатежей и просрочек в оплате труда", - приводит слова главы государства ТАСС.

Российский лидер добавил, что сотрудникам предприятий выплатили почти 22 миллиарда рублей долгов по зарплате, что стало возможным благодаря принятым правительством мерам.

Ранее старший научный сотрудник Института цитологии и генетики СО РАН пожаловалась Путину на то, что ее зарплата по майским указам должна составлять 200% от средней по региону, но получает она на руки только 25 тысяч рублей вместо 80 тысяч. Глава государства дал указания разобраться в ситуации.

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