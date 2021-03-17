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Путин потребовал обеспечить исполнение социальных гарантий

15:09
  • среда
  • 17 марта 2021

Этим займется генпрокуратура и другие государственные органы

Безусловное выполнение социальных гарантий обязаны обеспечить генпрокуратура и другие государственные органы. Пожилые россияне и инвалиды должны получать соцподдержку без проволочек, заявил президент России Владимир Путин.
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"Обеспечить безусловное исполнение социальных гарантий, чтобы пожилые люди, люди с ограниченными возможностями без проволочек, разного рода мытарств получили то, что им положено по закону - компенсации и бесплатные лекарства, медицинские услуги и средства реабилитации", - сказал глава государства, выступая на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры.

Путин напомнил, что в 2020 году выросло число выявленных - а главное, устраненных нарушений в области охраны прав инвалидов и пенсионеров. Это говорит о том, что проблемы в этой сфере сохраняются, приводит слова президента ТАСС.

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