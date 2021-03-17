Путин отметил неоправданный рост тарифов ЖКХ

И низкое качество обслуживания в сфере

В России отмечаются проблемы с тарифами на жилищно-коммунальные услуги, отметил в ходе расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры президент Владимир Путин.

"Много острых, чувствительных для граждан вопросов остается в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Это и неоправданный рост тарифов", - цитирует российского лидера ТАСС.

По словам главы государства, нарушать законы, по которым живет экономика, опасно, так что властям стоит обратить на проблему самое пристальное внимание.

Также президент подчеркнул, что качество обслуживания в сфере ЖКХ оставляет желать лучшего. Путин обратил внимание на то, что фиксируются попытки безосновательного перераспределения средств, выделяемых на ремонт и инфраструктуру.

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