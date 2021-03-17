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Манижа записала шуточное видео в ответ ксенофобам

15:29
  • среда
  • 17 марта 2021

Таджикское происхождение певицы ранее вызвало в соцсетях волну критики

Певица Манижа Сангин, которая представит Россию на "Евровидении" в 2021 году с песней "Русская женщина", выпустила шуточный видеоролик. Таким образом артистка ответила на ксенофобскую критику в соцсетях в ее адрес. Волна недовольства поднялась в интернете после победы певицы на национальном отборе.

В ролике под названием "Может ли это представлять Россию на "Евровидении"?" Манижа выясняет у эксперта свое происхождение, сообщает телеграм TVC. "Лабораторные исследования костей показали, что Манижа не просто не русская. Она вообще не человек. Манижа - это соль!" - говорится в видео.

В 2021 году на "Евровидении" в Роттердаме от России выступит певица Манижа. Она уроженка Таджикистана, но с детства живет в России. Манижа победила на национальном отборе путем народного голосования с песней Russian Woman. Происхождение Манижи и феминистский посыл ее композиции вызвали в соцсетях волну критики.

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