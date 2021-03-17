Два легкоатлетических турнира Москвы вошли в ТОП-15 рейтинга World Athletics

Спортивные состязания оценили на международном уровне

Два легкоатлетических турнира, проведенных при поддержке Департамента спорта города Москвы в этом году, попали в ТОП-15 текущего международного рейтинга World Athletics, сообщили в пресс-службе Москомспорта.

Отмечается, что речь идет о Фестивале прыжков с шестом, который прошел 21 февраля (12 место в рейтинге WA, 9583 балла), а также о Кубке Москвы по прыжкам в высоту, состоявшемся 28 февраля (14 место в рейтинге WA, 9352 балла).

"Рейтинг World Athletics в категории "Special competitions" учитывает не комплексные турниры по легкой атлетике, а те старты, в рамках которых проводятся, как правило, соревнования только по одной дисциплине - прыжки с шестом, прыжки в высоту и так далее. Этот формат популярен и востребован в мире по понятным причинам: во-первых, он позволяет организаторам выстроить всю логистику турнира вокруг одного вида программы, во-вторых, зрителю просто проще удерживать всё происходящее в фокусе внимания по сравнению с комплексными соревнованиями, где иногда параллельно разыгрывается сразу несколько комплектов наград. У нашего города колоссальный опыт проведения таких специализированных ивентов; достаточно сказать, что тот же Кубок Москвы по прыжкам в высоту в конце февраля прошел уже в 25 раз. Отсюда и результат: международное признание - следствие многолетней профессиональной работы, и на достигнутом мы, конечно, не собираемся останавливаться", - заявил руководитель столичного Департамента спорта Алексей Кондранцев.

На сегодняшний день Кроме указанных соревнований, проводившихся при поддержке Москомспорта, в ТОП-15 рейтинга WA вошли турнир по прыжкам в высоту "Битва полов" (Москва, 24 января, 9 место в рейтинге), а также Мемориал Юрия Лукашевича и Вячеслава Середкина (Челябинск, 19 января, 10 место). Первое место досталось международным соревнованиям в прыжках с шестом, которые прошли во французском Руане 6 февраля.

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