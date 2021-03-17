Минэнерго оценило риски топливного кризиса в России

О такой перспективе предупредила Счетная палата

В среду Счетная палата предупредила, что, согласно результатам ее контрольных мероприятий, в России может повториться топливный кризис 2018 года. Ситуацию прокомментировали в Министерстве энергетики.

Там, в частности, отметили, что ведомство принимает меры для сдерживания роста цен на топливо и бензин, а также для обеспечения топливом регионов.

"Последние четыре торговые сессии уже наблюдается снижение оптовых цен на бензин, и мы рассчитываем, что данные меры и в дальнейшем будут способствовать сохранению стабильной обстановки на рынке", - приводит РИА "Новости" слова заместителя министра энергетики Павла Сорокина.

Он напомнил, что президент страны в прошлом году подписал закон о предоставлении инвестиционных стимулов компаниям и НПЗ. Ожидается, что они вложат в установки по глубокой переработке нефти более 50 миллиардов рублей. Это, по ожиданиям специалистов, приведет к росту производства бензина.

Предпосылок для повторения топливного кризиса в Минэнерго не видят. Сейчас, уточнил Сорокин, нефтяные компании снабжают внутренний рынок нефтепродуктами в полном объеме.

Ранее в Минэнерго сообщили, что в первую неделю марта увеличение стоимости дизельного топлива и бензина на АЗС было связано с общим изменением индекса потребительских цен с начала года.

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