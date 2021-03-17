Третьяка исключили из совета IIHF по вердикту Спортивного суда

В Международной федерации решения не одобряют

Владислав Третьяк покинул Совет Международной федерации хоккея (IIHF). Как сообщается на сайте Федерации хоккея России, он выполнил вердикт Спортивного арбитражного суда. CAS в декабре минувшего года решил, что лица, являющиеся депутатами Госдумы, не имеют права в течение двух лет входить в коллегиальные органы управления Международных спортивных федераций.

"В IIHF пришло предписание CAS о том, что я должен выйти из числа членов совета международной федерации. Сегодня я написал заявление и после многолетней работы в совете вышел из него добровольно. В IIHF многие убеждены, что вердикт WADA и CAS неправильный. Но он не оспаривается", - цитирует Третьяка сайт ФХР.

В российской федерации отметили, что на вакантное место в составе IIHF ФХР выдвинет Павла Буре - легенду российского и международного хоккея, заслуженного мастера спорта СССР, обладающего авторитетом в международном спорте.

По решению CAS российские спортсмены не смогут выступать на крупных международных соревнованиях под флагом России до 16 декабря 2022 года. Командам также запрещено использование национального гимна России.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram