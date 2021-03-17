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Третьяка исключили из совета IIHF по вердикту Спортивного суда

15:38
  • среда
  • 17 марта 2021

В Международной федерации решения не одобряют

Владислав Третьяк покинул Совет Международной федерации хоккея (IIHF). Как сообщается на сайте Федерации хоккея России, он выполнил вердикт Спортивного арбитражного суда. CAS в декабре минувшего года решил, что лица, являющиеся депутатами Госдумы, не имеют права в течение двух лет входить в коллегиальные органы управления Международных спортивных федераций.
В выборах на пост главы ФХР будут участвовать Третьяк и Фетисов

"В IIHF пришло предписание CAS о том, что я должен выйти из числа членов совета международной федерации. Сегодня я написал заявление и после многолетней работы в совете вышел из него добровольно. В IIHF многие убеждены, что вердикт WADA и CAS неправильный. Но он не оспаривается", - цитирует Третьяка сайт ФХР.

В российской федерации отметили, что на вакантное место в составе IIHF  ФХР выдвинет Павла Буре - легенду российского и международного хоккея, заслуженного мастера спорта СССР, обладающего авторитетом в международном спорте.

По решению CAS российские спортсмены не смогут выступать на крупных международных соревнованиях под флагом России до 16 декабря 2022 года. Командам также запрещено использование национального гимна России.

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