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Отец Филиппа Киркорова рассказал о любви сына

15:44
  • среда
  • 17 марта 2021

Бедрос Киркоров заявил, что Филипп - однолюб

Бедрос Киркоров рассказал, есть ли у его сына Филиппа Киркорова чувства к певице Азизе. Ранее артист очень эмоционально отреагировал на выбывание исполнительницы из шоу "Маска", что спровоцировало множество слухов.

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Отец короля российской поп-сцены заявил, что его сына и Азизу связывают исключительно дружеские чувства. По словам Бедроса Киркорова, Филипп любил в своей жизни только одну женщину, передает "Собеседник".

"Он так себя вел от злости, что не оставили Азизу в шоу. Филипп к ней всегда прекрасно относился. Но, кроме Аллы, Филипп никогда никого не любил", - объяснил поведение сына Киркоров-старший.

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